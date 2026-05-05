LA NACION

LACAU, Pedro Alberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d., falleció el 4-5-2026. - Sus hijos, Bettina y Santiago, María y Beto, Ana y Alejandro, Pedro y Sofia y Clara, sus nietos José, Pablo, Julián e Inés Mengido, Mateo, Tomás, Margarita y Luz de Prat Gay, Jaime, Lucia y Delfina Canosa, Bahia, Peio y Teodoro Lacau y Maitena Marré, y sus bisnietos, despiden con amor a Pedro (el Abu) y celebran su vida.

LACAU, Pedro Alberto, se durmió en la paz del Señor el 4 de mayo de 2026. - Su querida hermana, Estela Lacau de Pereda, junto a mis hijos, Eddie y María Pereyra Iraola, Teresa y Rafa Llorente, Santiago y Paula Casares, nietos y bisnietos despedimos al tío Pedro con gran tristeza, rezamos por su alma y acompañamos a nuestros sobrinos y primos en este momento de tanto dolor. ¡Volá alto Pedro, que Isabel te espera!

LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d. - Sus primos Víctor M. Galli e Isabella M. de Galli, junto con Sandra y Ricardo, Marina y Martín, María Pía y Martín, Solange y Carlos y Sofía y Matías (as.) participan la partida del querido Pedro, ya junto a Isabel, con quien hemos compartido tantas alegrías, familias y trabajo, y acompañamos a Bettina, María, Pedrito, Ana y Clara, y también a Estela con un fuerte abrazo y nuestras oraciones.

LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor, el 4-5-2026. - Rafa Llorente y Teresa Pereda, sus hijos Magdalena y Alejandro Peña, y Álvaro y Teresita Sioli despedimos a nuestro querido Pedro con gran tristeza y acompañamos a nuestros primos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo
    1

    Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026, tras el aumento oficial

  2. Cómo quedan los salarios de abril a julio y cómo se incorpora el bono que se pagó hasta marzo
    2

    Servicio doméstico: cómo quedan los salarios de abril a julio y cómo se incorpora el bono pagado hasta marzo

  3. El ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio
    3

    Para mayores de 50 años: el ejercicio de gimnasia que supera a las pesas para ganar equilibrio

  4. Una industria prometedora alcanza su mejor momento histórico en el país
    4

    La minería en su mejor momento histórico: récord de exportaciones, consenso político y una apuesta grande si la Corte falla a favor