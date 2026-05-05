SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d., falleció el 4-5-2026. - Sus hijos, Bettina y Santiago, María y Beto, Ana y Alejandro, Pedro y Sofia y Clara, sus nietos José, Pablo, Julián e Inés Mengido, Mateo, Tomás, Margarita y Luz de Prat Gay, Jaime, Lucia y Delfina Canosa, Bahia, Peio y Teodoro Lacau y Maitena Marré, y sus bisnietos, despiden con amor a Pedro (el Abu) y celebran su vida.

✝ LACAU, Pedro Alberto, se durmió en la paz del Señor el 4 de mayo de 2026. - Su querida hermana, Estela Lacau de Pereda, junto a mis hijos, Eddie y María Pereyra Iraola, Teresa y Rafa Llorente, Santiago y Paula Casares, nietos y bisnietos despedimos al tío Pedro con gran tristeza, rezamos por su alma y acompañamos a nuestros sobrinos y primos en este momento de tanto dolor. ¡Volá alto Pedro, que Isabel te espera!

✝ LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d. - Sus primos Víctor M. Galli e Isabella M. de Galli, junto con Sandra y Ricardo, Marina y Martín, María Pía y Martín, Solange y Carlos y Sofía y Matías (as.) participan la partida del querido Pedro, ya junto a Isabel, con quien hemos compartido tantas alegrías, familias y trabajo, y acompañamos a Bettina, María, Pedrito, Ana y Clara, y también a Estela con un fuerte abrazo y nuestras oraciones.

✝ LACAU, Pedro Alberto, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor, el 4-5-2026. - Rafa Llorente y Teresa Pereda, sus hijos Magdalena y Alejandro Peña, y Álvaro y Teresita Sioli despedimos a nuestro querido Pedro con gran tristeza y acompañamos a nuestros primos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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