Servicio doméstico: cómo quedan los salarios de abril a julio y cómo se incorpora el bono pagado hasta marzo

Los salarios del personal de servicio doméstico tendrán reajustes mensuales y acumulativos por el período comprendido entre abril pasado y julio próximo, según lo anunciado por el Ministerio de Capital Humano. Las subas dispuestas son de 1,8% para los ingresos de abril, 1,6% para mayo, 1,5% para junio y 1,4% para julio.

Después de una reunión de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares que se concretó el jueves pasado, también se comunicó que la suma no remunerativa que se había pagado en marzo queda incorporada a los salarios en dos tramos: un 50% del monto a partir de los ingresos correspondientes al trabajo de abril, y otro 50% en julio.

De esta manera, el salario mínimo en la categoría de tareas generales por jornada completa para personal con retiro es, por abril, de $428.347,44, y en el mes actual (mayo) de $435.201.

En tanto, el ingreso por jornada completa sin retiro es de $473.533,02 por abril y de $481.109,55 en el mes actual.

En febrero y marzo se pagaron sumas no remunerativas, que ahora se incoporarán a los salarios del personas de casas particulares en dos tramos Shutterstock

De esta manera, considerando el salario propiamente dicho (sin suma no remunerativa), entre el monto de abril y el de marzo la diferencia es algo mayor al 4%. Sin embargo, lo que efectivamente recibirá en mano quien trabaja -en caso de que se le abone el importe mínimo establecido- es inferior a lo percibido por las tareas hechas en marzo.

En aquel tercer mes del año, por trabajo con retiro, el salario fue de $410.773,52 y a eso se le sumó un adicional de $20.000, lo que dio un total de $430.773,52, cifra mayor a la del sueldo básico de abril ($428.347,44) y algo inferior a la de mayo ($435.201).

Lo establecido ahora implica que, sobre el salario de marzo (sin considerar la suma no remunerativa) se suman $10.000 (la mitad de aquel adicional) y luego se aplica el 1,8% para abril y, sobre el monto resultante, otro 1,6% para el salario de mayo.

Todos los valores mencionados son mínimos obligatorios; pero lo cierto es que en el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y conurbano) y también en otras zonas del país, lo usual es que se paguen montos más elevados.

Valores por hora

En cuanto al ingreso por hora de trabajo, en la modalidad con retiro el valor mínimo queda establecido en $3491,58 (abril) y en $3547,45 (mayo). Si se trata de personal sin retiro, las cifras son de $3745,18 y $3805,10, respectivamente.

Para llegar a esas cifras, primero se calculó una suba de igual porcentaje que el que representó, para el ingreso mensual de quien trabaja sin retiro, la incorporación de los $10.000 (la mitad de la suma no remunerativa de marzo): eso equivale a un 2,43% en la modalidad con retiro y a un 2,22% en el trabajo sin retiro. Al monto resultante se le agregó un 1,8% para abril y, luego, otro 1,6% para mayo.

El Gobierno anunció reajustes en los salarios del servicio doméstico para abril, mayo, junio y julio Shutterstock

En consecuencia, el aumento del salario (sin considerar el bono) es en abril y en relación a marzo de 4,27% en la modalidad con retiro, y de 4% (trabajo sin retiro), y de 1,6% en la comparación entre abril y mayo.

El impacto en el bolsillo para quienes trabajan por horas depende del tiempo en que se desarrollan las tareas, porque la suma extra de marzo había sido de $8000 por menos de 12 horas y de $11.500 por trabajo de más de 12 horas y de hasta 16 horas (fue un adicional de igual cuantía dentro de esos tramos, sin importar cuántas horas exactamente se trabajaron).

Reajustes para junio y julio

Los aumentos ya dispuestos abarcan también los dos meses siguientes, junio y julio. En el sexto mes del año, según los cuadros que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial, el salario por tareas generales en el caso de jornada de trabajo completa será de $441.729,02 o de $488.326,19, según se trate de la modalidad con o sin retiro, cifras que se corresponden con un aumento de 1,5% en relación con los valores de mayo.

En julio, esos sueldos serán, respectivamente, de $458.053,22 y de $505.302.76. En este caso, lo que se hizo fue, en primer lugar, sumar $10.000 a los salarios básicos de junio. Al monto resultante se le agregó un 1,4%. Los valores son, así, aproximadamente un 3,5% más altos que los de junio.

Si se considera que en marzo quien hace jornada completa cobró el bono de $20.000, el efecto de lo ahora establecido es que el incremento del ingreso en mano será, de punta a punta en el cuatrimestre de abril a julio, de 6,3%.

La práctica de las sumas no remunerativas se había adoptado ya a fines de 2025. Entonces, se habían establecido pagos para noviembre y diciembre de ese año, por montos de $6000, $9000 y $14.000, según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Con los pagos de enero de este año, las cifras quedaron incorporadas a los salarios, con una dinámica similar a la establecida ahora (aunque de una sola vez y no en dos tramos).

Entre lo anunciado por el Gobierno está también la decisión de elevar de 30% a 31% de los salarios mínimos de cada categoría el adicional por zona desfavorable. Se trata de un plus que se cobra en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

Aportes a la seguridad social

En cuanto a los aportes y contribuciones, la obligación que vence este mes tiene un leve reajuste al alza solo en la parte correspondiente al pago del seguro por accidentes laborales, que se modifica cada vez que hay actualización de salarios y/o de un monto fijo que tiene un destino específico.

Para el personal que trabaja 16 horas o más por semana en un hogar, la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) es este mes de $13.759,06 (el mes previo fue de $13.637,06). Lo abonado para la obra social y para la jubilación no tiene cambios, porque para esos montos rige una modalidad de actualizaciones semestrales.

El valor total a abonar es de $37.571,05 (16 horas o más semanales); $14.077,89 (de 12 a 16 horas) y $9006,78 (menos de 12 horas por semana de trabajo).

Según el dato más reciente disponible del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en enero pasado había 442.867 personas registradas en tareas de servicio doméstico, un 3,5% menos que dos años atrás.