SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACAU, Pedro Alberto, 4-5-2026. - Nos toca despedir con mucha tristeza a un entrañable amigo, productor de leche de avanzada, una gran persona en todo aspecto. Vaya un muy fuerte abrazo a toda su familia. Luis y Maru Peluffo.

Avisos fúnebres

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