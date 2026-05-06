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LACAU, Pedro Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LACAU, Pedro Alberto, 4-5-2026. - Nos toca despedir con mucha tristeza a un entrañable amigo, productor de leche de avanzada, una gran persona en todo aspecto. Vaya un muy fuerte abrazo a toda su familia. Luis y Maru Peluffo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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