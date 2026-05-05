SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LACAU, Pedro, q.e.p.d. - Jean y Gloria Lacau de Ganay (as.) despiden a su querido primo Pedro y acompañan con mucho cariño a todos sus hijos y nietos en estos tristes momentos.

✝ LACAU, Pedro, q.e.p.d. - A nuestra querida tía Estela, acompañándote en esta gran pena con todo cariño. Ángeles María y Alberto Vernet Basualdo.

✝ LACAU, Pedro. - Lucrecia Elicagaray y sus hijos Juan y Viviana, Santiago, Enzo y Francisco Battro lo despiden con todo cariño.

LACAU, Pedro. - Gustavo Grobocopatel acompaña a la familia de Pedro, gran líder y querido amigo.

✝ LACAU, Pedro, q.e.p.d. - El CREA Rio Quinto acompaña a Betina, Santiago y a toda la familia Lacau en este triste momento.

Avisos fúnebres

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