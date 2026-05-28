LACOUR, Cristina
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LACOUR de PIANO, Cristina. - ¡Mami, como te vamos a extrañar! Nos dejaste mil recuerdos y anécdotas, enseñanzas y valores. Igual estás acá, entre nosotros, siempre. Raúl y Gina, Matías y Clarita, Juan Pablo, Coni y Tomás.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Querida madre, ejemplo de familia, nos diste una vida feliz y llena de cariño. Hoy nos toca despedirte, pero estarás por siempre en nuestros corazones. Tus hijos, yernos y nueras te despedimos con enorme amor. Juan José Piano, Arturo Piano y Alicia Remotti de Piano, María Virginia Piano y Raúl Barquiza, María Cristina Piano y Fabián Sivori, Silvina Grimaldi, nietos y bisnietos. Una gran familia. Hasta siempre Tate.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Alicia y Arturo Piano, sus hijas María Lujan, María Belén, María Inés, María Valentina, sus nietos y yernos despiden a Tate y ofrecen una oración en su memoria. Permanecerá siempre en nuestros corazones.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina (Tate), q.e.p.d. - Su nieta Agustina Piano, su marido Agustín Cervetti, y sus hijos Delfina y Alfonso, despiden a su abuela y bisabuela con mucha tristeza. La recordarán siempre tan alegre e incondicional. Ruegan una oración en su memoria
✝ LACOUR de PIANO, Cristina. - Sus sobrinos Grüneisen Piano: Teresa, Ricardo y Valeria Kalledey, Toia y Johnny Lanusse (a.), Eduardo y Eugenia Salimei, Magdalena y Daniel Artagaveytia e Isabel (a.) junto a sus hijos y nietos despiden con mucho cariño a su querida tía Cristina y abrazan a sus primos Cris, Juanco, Arturo, Gina y familias en estos momentos de tanta tristeza.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina q.e.p.d. - Sus sobrinos Alejandro Roggio, Silvia Vinent de Roggio, hijos y nietos despiden a Tate con muchísimo cariño y acompañan a sus queridos primos en este triste momento.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - El directorio de Banco Piano SA acompaña a la familia Piano en este doloroso momento y expresa sus sinceras condolencias.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Patricio Supervielle acompaña con profundo pesar a Juan José en este triste momento.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Juan Pablo y Mariana Bago acompañan con mucho cariño a Juanco y toda su familia en este triste momento.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Verónica y Miguel Denovi Rueda acompañan a sus hijos con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - María Luisa y Jorge Di Fiori despiden a Cristina con cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Sabina Fiore, Alicia Kalpakian y Claudia Hernández despiden a su querida amiga, acompañan a toda su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.
✝ LACOUR de PIANO, Cristina, q.e.p.d. - Carlos y Payita Chapur y sus hijos acompañan a Juan José, Arturo, Cristina y Virginia en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa