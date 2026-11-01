LADOUX, María Estela

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LADOUX de MARQUEZ, María Estela, q.e.p.d., falleció el 31-10-2026. - Su sobrina Enriqueta González Llanos de Loyudice e hijos la despiden con mucho cariño y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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