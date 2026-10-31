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LAGACHE, María Isabel Luna de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LAGACHE, María Isabel Luna de. - Sus sobrinos Lagache Bayá la despiden con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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