LALANNE, Julio A.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LALANNE, Julio A., falleció el 18-4-2026. - Su mujer Laura Pinasco; sus hijos Julio (h.) y Mada Delger, Sofía y David Wroclavsky, Josefina y Pablo Firvida, Laurita y Juan Delmar, Luli y Pablo Ford, con sus nietos Marcos y Lujan, Felipe y Gastón Lalanne, Ivan y Max Wroclavsky, Bautista, Teo, Francisca y Malena Firvida, Camila, Julieta y Santos Delmar, Ramiro, Joaquin y Clara Cardini despiden con amor a Julio, marido amoroso, padre entrañable y abuelo genial. Agradecen las muestras de cariño y piden una oración al cielo.

LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Cora G. Pinasco, hijos y nietos despedimos a nuestro querido Julio con cariño y oraciones, acompañando a Laura, hijos y nietos en este triste momento.

LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Julia y Eduardo Firvida lamentan el fallecimiento de su querido consuegro Julio. Abrazamos con mucho cariño a Laura, a su hija Josefina, a Pablo, nietos y a toda la querida familia Lalanne. Rogamos una oración en su memoria.

LALANNE, Julio q.e.p.d. - Carmel Country Club despide con pesar a su socio y acompaña a su familia en el dolor, deseando que encuentren paz y consuelo.

LALANNE, Julio, q.e.p.d. - Guillermina Rivera Villatte y Flia. despedimos a Julio con mucha tristeza y acompañamos a Laura y sus hijos con mucho cariño.

LALANNE, Julio. - María Victoria Pinasco lo despide con mucho cariño.

LALANNE, Julio, q.e.p.d., 18- 4-2026. - Acompañamos de corazón a José, Pablo, Bauti, Teo, Fran, Male y todos los queridísimos Lalanne en este dificil momento. Lorena Firvida, Fernando García Morillo e hijos.

