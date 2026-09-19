SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Su hermana Felicitas Laplacette, sus hijos José María, Tomás, María Felicitas y Agustina, cónyugues, nietos y Mario Guaragna participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Betty y familia.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, falleció el 18-9-2026. - Tu hermana Dora Rocío Laplacette; tus sobrinos Gaston y Juliette Martin, Solange y Manuel Varela y Jaqueline Martin y tus sobrinos nietos Abril y Victoria De Tomaso, Olivia Varela y Elliott y Simon Martin te despedimos con mucho amor, con la alegría de haber compartido nuestras vidas con vos, en la seguridad de que volaste muy alto como siempre en la vida. Que descanses en paz.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, q.e.p.d. - Carlos José Laplacette y familia acompañan con pesar a Betty, Rocío, José Emilio, Dorita, Felicitas y familia y lo despiden con enorme afecto.

✝ LAPLACETTE, José Enrique q.e.p.d., - Raúl Sacheri, Elsa Torres y su ahijada Victoria lo despiden con todo cariño y acompañan a Betty, los chicos, y a Dorita y Feli en este doloroso momento.

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Ana y Rafa Canosa, sus hijos Franc y Vicky, Angie y Hernán, Marcos y Nina, y sus nietos Toto y Mateo acompañan con cariño a Beti, José Emilio y Mariana, Rocío y Santi y a sus nietos con mucho afecto y oraciones.

✝ LAPLACETTE, José Enrique. - Tristísimo adiós al amigo querido. Abrazo a su familia y ruego por su alma. Tere.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, q.e.p.d., 18-9-2026. - José María Larocca y familia expresamos nuestro dolor por el fallecimiento de nuestro querido amigo y pariente, el gran profesional, gran padre de familia, excelente amigo y muy cariñoso con su familia. Queremos manifestar el enorme cariño que todos le teníamos. Que descanse en paz y siga cabalgando por sus lugares más queridos.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, q.e.p.d. - Marta Alvarez Molindi y toda su familia lo despiden con tristeza. Siempre recordaremos el cariño que nos brindó. Acompañamos a todos los Laplacette y rezamos por su alma.

✝ LAPLACETTE, José Enrique, q.e.p.d. - Los hermanos Bader, Pedro y Mariana Garat, Irene y José L. Zammitto, Ana y Rafa Canosa, Paul y M. France Dedryver, hijos y nietos, acompañan con mucho cariño a su hermana Beti, sus hijos José Emilio y Mariana, Rocío y Santiago, y sus nietos Manu, Ine, Clari, Juan y Fran y ruegan oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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