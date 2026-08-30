SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LAPLACETTE, José María. - Tus amigos Flaco, Caro, Laura, Raúl y Ernesto te despedimos con infinita tristeza, abrazando a Andre, Julián, Cata y Sol con todo nuestro amor. ¡José querido te vamos a extrañar siempre!.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa