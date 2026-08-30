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LAPLACETTE, José María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LAPLACETTE, José María. - Tus amigos Flaco, Caro, Laura, Raúl y Ernesto te despedimos con infinita tristeza, abrazando a Andre, Julián, Cata y Sol con todo nuestro amor. ¡José querido te vamos a extrañar siempre!.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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