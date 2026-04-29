SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LARROUDÉ, Bernardo. - Indalecio Gómez Alzaga e hijos acompañan a Adriana en este triste momento.

✝ LARROUDE, Bernardo, q.e.p.d. - Abrazamos con todo cariño a Adriana y a todos los Larroude en tan triste momento. Federico y Clarita.

Avisos fúnebres

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