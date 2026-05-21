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LASALA, Fernado Gustavo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LASALA, Fernado Gustavo, q.e.p.d. - María Beatriz Lasala y Ricardo Quinteiro, María Beatriz Quinteiro, Juan Pablo Castro Cougnet, Lucrecia y Francisco, Ricardo Javier Quinteiro, Raquel Batsios, Elenita y Athinita, Ezequiel Quinteiro, Agostina Oddino y Ramoncito participan con inenarrable dolor su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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