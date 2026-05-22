SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASALA, Fernando, Prof. Dr. q.e.p.d. - Tus sobrinos Eleonora y Carlos, Mariana y Rulo, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos te despedimos con enorme cariño. Como te vamos a extrañar.

✝ LASALA, Fernando, q.e.p.d. - Alfredo y Dolly Gusman y sus hijos Alfredo J. Santiago, Federico y Connie despiden con profundo dolor a tan eximio profesional y destacado e irremplazable ser humano, quien supo honrar la vida con mayúsculas . Acompañan en tan irreparable pérdida a su querida esposa Josefita, hijos y nietos, elevando una oración en su memoria. ¡Querido Fernando hasta siempre y gracias por todo lo que hizo por nuestra familia!

✝ LASALA, Fernando, Dr., q.e.p.d. - María Paz y Jimena Caprile participan con profundo dolor y eterna gratitud la partida de su querido Fernando. Ser humano y profesional excepcional.

✝ LASALA, Fernando. - Adriana y Marcelo Ayuso rinden homenaje a una gran persona que se destacó por su incomparable empatía, además de ser un médico brillante. Acompañamos con todo afecto a Josefita y a sus hijos.

✝ LASALA, Fernando, q.e.p.d. - Antonieta y Martín Orloff, sus hijos Emma, Anastasia y Martín agradecen una oración en su memoria.

✝ LASALA, Fernando G. - Su consuegra María Cristina Bruzzo de Nieto, sus hijas Alejandra y Fernando, María José, Celeste y Tomás y sus nietos participan con mucha tristesa su fallecimiento y acompañan a todos los Lasala con muchísimo cariño.

✝ LASALA, Fernando G. - Machi, Andre y sus hijos acompañamos a toda la familia Lasala en este triste momento.

Avisos fúnebres

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