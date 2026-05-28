SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo , q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - Su hermana Carmen junto a sus hijos Ignacio, Agustina y Guillermo lamentan la partida del querido Guiller y rezan por el descanso de su alma.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo. - Sus primos políticos Patricia, Márgara, Christian y Juan Carlos Griffin participan con profunda tristeza su fallecimiento.

Avisos fúnebres

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