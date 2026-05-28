SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor, q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - Su mujer María Luz Gil, sus hijas y yernos Carolina y Matías Ponferrada, Oke y Gustavo Máspero, Luz y Nicolás Masjuan y sus nietos Joaquín, Isabel y Emilia Ponferrada, Azul y Zoe Máspero, Paloma, Rocío, Sofía y Santiago Masjuan despiden con mucho amor al querido Guiller, agradecidos por su enorme generosidad y dedicación a la familia, e invitan a despedirlo mañana, a las 11, en el Parque Memorial.

✝ LASCANO QUINTANA, Guillermo Víctor. - Patricia y Eduardo Masjuan despiden al querido Guillermo y acompañan a María Luz y a toda la familia Lascano en este triste momento.

Avisos fúnebres

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