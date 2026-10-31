SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LATTES de KURLAT, Roberta V. M., q.e.p.d. - Silvia Moos y sus hijos Alex, Nico y Martín y sus familias despiden con mucha tristeza a su muy querida amiga Roberta y acompañan a Mike, Laura y Pablo en este triste momento. ¡Criamos a nuestros hijos todos juntos como una gran familia! Te extrañamos.

Avisos fúnebres

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