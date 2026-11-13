SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAVIÉ, Ricardo, q.e.p.d. - La familia de Pop Art despide con profundo dolor al gran Ricky Lavié, una persona muy querida y parte de su historia. Acompañamos con mucho cariño a Gaby, Richi, Sebi y a toda la familia Lavié y Costa y todos sus seres queridos en este difícil momento y los abrazamos fuerte.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa