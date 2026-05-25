SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LAVORE, Héctor, q.e.p.d., falleció el 24-5-2026. – Familias Besser y Braver despiden a un gran amigo. Acompañan a la familia en este triste momento.

✝ LAVORE, Héctor, falleció el 24-5-2026. - Tu partida dejó un vacío en nuestros corazones, pero tu recuerdo vivirá en cada uno de nosotros. Agradecemos tu dedicación, alegría y bondad. Descansa en paz. Tu luz y tu legado permanecerán con nosotros siempre. El equipo de Magel.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa