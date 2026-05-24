Cayó una banda que robó en la casa de Del Potro en Tandil y era buscada por el FBI por asaltos a deportistas de élite en los Estados Unidos

Una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio de la ciudad de Ayacucho, en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, terminó convirtiéndose en la pieza clave para identificar y desarticular una banda internacional acusada de cometer una serie de robos en casas de deportistas de élite tanto en nuestro país como en los Estados Unidos.

Todo formó parte de la investigación por el asalto a la vivienda de la familia del tenista tandilense Juan Martín del Potro, que permitió reconstruir el recorrido completo de la organización y derivó en la detención de cinco sospechosos —cuatro ciudadanos chilenos y un argentino—, varios de ellos con pedidos de captura internacional y bajo la mira del FBI, Interpol y agencias de investigación criminal de los Estados Unidos.

La causa es llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza.

Según le confiaron a LA NACION fuentes vinculadas al expediente, el robo ocurrió entre las 17 y las 19 del 15 de mayo pasado, cuando cinco hombres llegaron en un Chevrolet Astra a las inmediaciones de la propiedad de la familia Del Potro, en Tandil, con el objetivo de concretar un golpe planificado.

De acuerdo con la evidencia recolectada hasta el momento, tres de los sospechosos descendieron del vehículo e ingresaron a la vivienda por una abertura de la propiedad, mientras que el conductor y otro acompañante permanecieron como “campana”, circulando por las inmediaciones a la espera de concretar el robo.

El momento en que dos de los integrantes de la banda son detenidos por la Policía DDI Junín

Una vez dentro de la casa, los delincuentes sustrajeron distintos elementos de valor y luego escaparon del lugar, recogidos nuevamente por el auto utilizado para la maniobra. Tras concretar el golpe, huyeron en dirección al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre los objetos robados figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza con inscripción (“Patri 23/12/1983”, propiedad de Patricia Lucas, madre de “Delpo”), relojes, perfumes importados, dinero en efectivo, joyas, prendas de vestir y medallas deportivas obtenidas por el extenista durante su carrera profesional. También se llevaron una raqueta Babolat blanca y amarilla, un reloj Rolex y otros artículos de fuerte valor sentimental para la familia.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de distintas tareas de inteligencia, los detectives identificaron rápidamente el Chevrolet Astra utilizado durante el golpe. La investigación permitió establecer, además, que el vehículo había sido registrado días antes en una infracción de tránsito cometida en la ciudad de Buenos Aires.

La Dirección General de Administración de Infracciones confirmó que quien iba al volante era Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, un chileno con antecedentes vinculados a una organización criminal investigada en los Estados Unidos por robos en viviendas de deportistas famosos.

Los detectives también establecieron que el auto había sido conducido por Walter Damián D’Amelio, un argentino que inmediatamente quedó bajo sospecha en la investigación.

El momento en que dos de los integrantes de la banda son detenidos por la Policía DDI Junín

Sin embargo, el avance decisivo de la causa se produjo cuando los investigadores reconstruyeron los movimientos posteriores al robo y determinaron que el Chevrolet Astra había pasado por Ayacucho, donde los sospechosos se detuvieron a cargar combustible en una estación de servicio Puma ubicada en la encrucijada de las rutas provinciales 29 y 74.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron imágenes nítidas de los ocupantes del vehículo y terminaron convirtiéndose en una prueba fundamental para identificar a los integrantes de la banda y vincularlos directamente con el robo cometido en Tandil.

Con el avance de la investigación, los detectives descubrieron además que Zúñiga Cartes y Bastián Ignacio Jiménez Frereuy integraban una organización criminal con pedido de captura internacional emitido por el estado de Florida, en los Estados Unidos, por hechos de características similares.

Según documentación judicial y reportes internacionales, ambos tenían alerta roja de Interpol y eran investigados por robos cometidos contra deportistas de élite norteamericanos, entre ellos Travis Kelce −pareja de Taylor Swift y jugador de fútbol americano− y otras figuras de la NFL y la NBA como Patrick Mahomes, Joe Burrow y Bobby Portis Jr.

Las autoridades norteamericanas sostienen que la organización utilizaba siempre un modus operandi similar: aprovechaban las ausencias de las víctimas durante competencias deportivas, irrumpían en las viviendas tras romper ventanas o accesos y robaban dinero, joyas, relojes de lujo y artículos exclusivos de alto valor económico y sentimental.

Con la colaboración de Interpol y de personal policial de la Terminal de Ómnibus de Retiro, Zúñiga Cartes y Jiménez Frereuy fueron detenidos cuando intentaban abordar un micro con destino a Posadas, Misiones.

Ambos quedaron detenidos a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal, aunque también registraban una orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N°1 de Tandil por el robo cometido en la vivienda de la familia Del Potro.

La investigación continuó durante la madrugada siguiente, cuando intervenciones telefónicas y reportes de seguimiento permitieron detectar que otros integrantes de la organización circulaban por la Ruta Provincial 7 presuntamente en dirección a Chile.

Con apoyo de personal de la DDI Junín y de efectivos de Seguridad Vial bonaerense, los investigadores interceptaron un Fiat Cronos negro en el que viajaban D’Amelio junto a los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo.

D’Amelio quedó detenido por el robo investigado, mientras que los otros dos sospechosos fueron aprehendidos. Desde la fiscalía anticiparon a LA NACION que se solicitará formalmente sus detenciones en las próximas horas.

Durante los procedimientos también fue secuestrado el Chevrolet Astra utilizado para cometer el robo en Tandil, hallado en un taller mecánico de la Ciudad de Buenos Aires, además del Fiat Cronos en el que se desplazaban antes de ser interceptados en Junín. Ese vehículo será sometido a nuevos peritajes tras una orden judicial.

Uno de los elementos que fortaleció la hipótesis de los investigadores fue que el imputado Jiménez Frereuy presentaba lesiones físicas compatibles con manchas de sangre encontradas dentro de la vivienda de la familia Del Potro durante los peritajes realizados por la Policía Científica.

El hecho fue calificado judicialmente como “robo agravado por efracción”, que es cuando se concreta rompiendo primero una puerta o una ventana para acceder a la propiedad privada, “y por ser cometido en poblado y en banda”.

En la causa intervienen el Juzgado de Garantías N°1 de Tandil, a cargo de José Alberto Moragas; el Juzgado de Garantías N°2, encabezado por Juan José Suárez, y la UFI N°16 de Azul.

Los tres sospechosos detenidos en Junín serán trasladados este lunes a Tandil para prestar declaración indagatoria como imputados en la causa.