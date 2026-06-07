LA NACION

LEAN COLE, Herbert Enrique,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEAN COLE, Herbert Enrique, q.e.p.d., falleció el 6-6-2026. - Su esposa Eunice Pérez, sus hijos Helen, Michael, Margaret y Liz, sus nietos Sole, Paul, Micaela, Gonzalo, Federico, Kendra, Joaquín y Valentín, sus bisnietos Delfina, Lisa y Alan, sus yernos René y Jorge y su nuera María Teresa despedimos con profundo amor a un hombre, padre, abuelo y bisabuelo excepcional, cuya generosidad y calidez dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amaremos y recordaremos eternamente.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un automóvil
    1

    Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un automóvil

  2. Alerta máxima en el Pentágono por sospechas de espionaje de un aliado cercano
    2

    El Pentágono percibe una creciente amenaza de espionaje por parte de Israel

  3. Más de 30 embarcaciones se incendiaron en un puerto clave en el Pacífico: investigan las causas
    3

    Un impactante incendio afectó a más de 30 embarcaciones en un puerto de Ecuador y dejó al menos dos heridos

  4. Llega el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo ocurrirá y dónde verlo
    4

    Llega el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo ocurrirá y dónde verlo