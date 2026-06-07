SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEAN COLE, Herbert Enrique, q.e.p.d., falleció el 6-6-2026. - Su esposa Eunice Pérez, sus hijos Helen, Michael, Margaret y Liz, sus nietos Sole, Paul, Micaela, Gonzalo, Federico, Kendra, Joaquín y Valentín, sus bisnietos Delfina, Lisa y Alan, sus yernos René y Jorge y su nuera María Teresa despedimos con profundo amor a un hombre, padre, abuelo y bisabuelo excepcional, cuya generosidad y calidez dejaron una huella imborrable en nuestras vidas. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amaremos y recordaremos eternamente.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa