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LEGUIZAMON PONDAL, Ana Rosa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEGUIZAMON PONDAL, Ana Rosa, falleció el 13-11-2026. - Sus hermanos Diego y Vicky Debuchy, María y Juan C. Lehmann, Luisa y Luis Augé y Claudia y José Lynch Garay, sus sobrinos y sobrinos nietos la despiden con mucho cariño hoy, a las 9.30, en el Cem. Pque. Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
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