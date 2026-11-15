SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEGUIZAMON PONDAL, Ana Rosa, falleció el 13-11-2026. - Sus hermanos Diego y Vicky Debuchy, María y Juan C. Lehmann, Luisa y Luis Augé y Claudia y José Lynch Garay, sus sobrinos y sobrinos nietos la despiden con mucho cariño hoy, a las 9.30, en el Cem. Pque. Memorial.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa