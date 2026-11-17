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LEGUIZAMON PONDAL PERALTA RAMOS, Ana Rosa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEGUIZAMON PONDAL PERALTA RAMOS, Ana Rosa, q.e.p.d. - Sus primas Patricia y Mónica Peralta Ramos la despiden con mucha tristeza e infinitos felices recuerdos compartidos.
Aviso publicado en la edición impresa
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