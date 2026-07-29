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LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante, q.e.p.d., 27-7-2026. - El Foro de Almirantes Retirados despide a su camarada y ruega una oración en su memoria.
✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante, q.e.p.d., 27-7-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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