SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante, q.e.p.d., 27-7-2026. - El Foro de Almirantes Retirados despide a su camarada y ruega una oración en su memoria.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante, q.e.p.d., 27-7-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

Avisos fúnebres

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