SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE), falleció el 27-7-2026. - Su esposa Kuky, sus hijos María del Mar, Diego Enrique y María Soledad, sus yernos, nuera y sus nueve nietos lo despedimos con inmenso dolor. Amado esposo, padre y abuelo, nos deja el inmenso privilegio de haber compartido su vida. Su amor incondicional, su ejemplo, su generosidad y los valores que nos transmitió vivirán por siempre en nuestra familia y en nuestros corazones. Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos con orgullo, gratitud y amor infinito. Rogamos una oración en su memoria.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirtante (R.). - Sus primos Techita y Eduardo Harilaos lo despiden con profunda tristeza y abrazan cariñosamente a toda su querida familia.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE), q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - Sus amigos de las promos 93 y 53 ENM, 96 CMN y 31 EAM lo despiden con gran dolor y mucho afecto.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, Calte., q.e.p.d. - Román Frondizi y Flia. despedimos a nuestro querido amigo Diego con honda pena y acompañamos a Kuky e hijos con un fuerte y afectuoso abrazo.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (R), q.e.p.d. - La Cámara de Comandantes de la Fragata Libertad despide con pesar a su camarada y ruega una oración en su memoria.

✝ LEIVAS, Diego Enrique, Clte. (R), q.e.p.d. falleció el 27-7-2026. - Los socios fundadores y el consejo de administración de la Fundación Escuela Goleta Santa María de los Buenos Ayres, participan con profundo pesar el fallecimiento de su presidente honorario, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LEIVAS, Diego Enrique. - La plana mayor del Viaje XXIX - 1994 de la Fragata Libertad despide con pesar a su comandante, Clte. (R) Diego Enrique Leivas, y acompaña a su familia, orando por su descanso eterno.

Avisos fúnebres

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