LA NACION

LEIVAS, Diego Enrique

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE), falleció el 27-7-2026. - Su esposa Kuky, sus hijos María del Mar, Diego Enrique y María Soledad, sus yernos, nuera y sus nueve nietos lo despedimos con inmenso dolor. Amado esposo, padre y abuelo, nos deja el inmenso privilegio de haber compartido su vida. Su amor incondicional, su ejemplo, su generosidad y los valores que nos transmitió vivirán por siempre en nuestra familia y en nuestros corazones. Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos con orgullo, gratitud y amor infinito. Rogamos una oración en su memoria.

LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirtante (R.). - Sus primos Techita y Eduardo Harilaos lo despiden con profunda tristeza y abrazan cariñosamente a toda su querida familia.

LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE), q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - Sus amigos de las promos 93 y 53 ENM, 96 CMN y 31 EAM lo despiden con gran dolor y mucho afecto.

LEIVAS, Diego Enrique, Calte., q.e.p.d. - Román Frondizi y Flia. despedimos a nuestro querido amigo Diego con honda pena y acompañamos a Kuky e hijos con un fuerte y afectuoso abrazo.

LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (R), q.e.p.d. - La Cámara de Comandantes de la Fragata Libertad despide con pesar a su camarada y ruega una oración en su memoria.

LEIVAS, Diego Enrique, Clte. (R), q.e.p.d. falleció el 27-7-2026. - Los socios fundadores y el consejo de administración de la Fundación Escuela Goleta Santa María de los Buenos Ayres, participan con profundo pesar el fallecimiento de su presidente honorario, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LEIVAS, Diego Enrique. - La plana mayor del Viaje XXIX - 1994 de la Fragata Libertad despide con pesar a su comandante, Clte. (R) Diego Enrique Leivas, y acompaña a su familia, orando por su descanso eterno.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dos meses después, Grabois dio detalles de su reunión con Peter Thiel
    1

    Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”

  2. Invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir
    2

    “La próxima no pedirán plata”: invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir

  3. Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera fue encontrada con vida en la Argentina
    3

    Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina

  4. El crudo testimonio de la prima del sacerdote de Córdoba enjuiciado por abuso sexual
    4

    El crudo testimonio de la prima del sacerdote enjuiciado por abuso sexual en Córdoba: “Tenía 7 años”