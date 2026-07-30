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LEIVAS, Diego Enrique

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEIVAS, Diego Enrique, Clte. (RE), q.e.p.d., falleció el 27-7-2026. - Desde el consejo de benefactores y fundadores y el consejo de administración del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA, participamos con profundo pesar el fallecimiento de un exmiembro del consejo de administración. Su memoria y su contribución en su paso por el ITBA, forman parte de nuestra historia como Universidad. Acompañamos a su familia y allegados en este momento de inmenso dolor.

LEIVAS, Diego Enrique, contraalmirante (RE). - Marta y Guillermo Ignacio participan el fallecimiento de su querido amigo Diego, acompañan a Kuky y familia en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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