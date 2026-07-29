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LEIVAS, Diego
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LEIVAS, Diego, contraalmirante (R). - Despedimos a un gran amigo que la vida nos brindó. Acompañamos a Kuky, hijos y nietos en este momento de inmenso dolor. Martha y Jorge Ignoto.
✝ LEIVAS, Diego E., contralmirante (RE). - Sus hermanos de la XII promoción del Liceo Naval Militar Almirante Brown despiden con dolor y afecto a su gran compañero y acompañan a su familia en esta nueva etapa.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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