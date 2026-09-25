SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LERENA, Luis Alberto. - Su hermana Mema Lerena, sus hijos Cecilia y Federico, Josefina y Mateo y Charly y Martina lo despiden con profundo dolor.

LERENA, Luis Alberto, q.e.p.d. Tus amigos del Golf CNSI: Joe Bernard, Claudio Serra, Guillermo Moneta y Martín Nogues te recordamos y despedimos con mucho afecto y dolor.

✝ LERENA, Luis Alberto. - Tus amigos Alejandro Bisi (a.), Rodrigo Fernández Alonso, Martín Imposti y Martiniano Leguizamón te despedimos con mucho dolor y acompañamos con cariño a Viviana e hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa