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LA NACION

LERENA, Luis Alberto

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LERENA, Luis Alberto. - Su hermana Mema Lerena, sus hijos Cecilia y Federico, Josefina y Mateo y Charly y Martina lo despiden con profundo dolor.

LERENA, Luis Alberto, q.e.p.d. Tus amigos del Golf CNSI: Joe Bernard, Claudio Serra, Guillermo Moneta y Martín Nogues te recordamos y despedimos con mucho afecto y dolor.

LERENA, Luis Alberto. - Tus amigos Alejandro Bisi (a.), Rodrigo Fernández Alonso, Martín Imposti y Martiniano Leguizamón te despedimos con mucho dolor y acompañamos con cariño a Viviana e hijos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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