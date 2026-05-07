1
LEVATI, Horacio Alfredo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LEVATI, Horacio Alfredo, Dr. - La Sociedad Argentina de Urología participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente y urólogo maestro y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Incorporan al cáncer y la insuficiencia renal crónica al listado de enfermedades de notificación obligatoria
- 3
En una provincia faenarán jabalíes y ciervos axis para que se comercialice su carne
- 4
Cuadernos de las coimas: periodistas y políticos se solidarizaron con Diego Cabot tras su declaración en el juicio