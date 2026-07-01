LA NACION

LEVINSKY, Clara

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Con muchísimo amor y tristeza despedimos a nuestra gran amiga y acompañamos a Lucila, Julián y sus familias en este doloroso momento. Diana y Jorge Jarsrosky (as.)

LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Las familias Abulafia, Díaz y Goldstein acompañan a sus hijos Lucila y Julián y a su hermana Miryam con mucho cariño.

LEVINSKY , Clara. - Daniel Oks, Pablo Oks y sus familias despiden con mucho amor a Clara y abrazan a sus queridos hijos Julián y Lucila y a sus familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, Carl Rinsch fue condenado por estafar a Netflix
    1

    Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix

  2. Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y criticó a Adorni
    2

    Guillermo Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y dijo: “No sé si Adorni era idóneo”

  3. Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026
    3

    Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026

  4. La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina
    4

    La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina