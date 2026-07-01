SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Con muchísimo amor y tristeza despedimos a nuestra gran amiga y acompañamos a Lucila, Julián y sus familias en este doloroso momento. Diana y Jorge Jarsrosky (as.)

✡ LEVINSKY de BROIDE, Clara, Z.L. - Las familias Abulafia, Díaz y Goldstein acompañan a sus hijos Lucila y Julián y a su hermana Miryam con mucho cariño.

✡ LEVINSKY , Clara. - Daniel Oks, Pablo Oks y sus familias despiden con mucho amor a Clara y abrazan a sus queridos hijos Julián y Lucila y a sus familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa