SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIEBENTHAL, Irene Bosch de, 21-7-2026. - Querida Irene, ¡siempre te recordaremos con mucho cariño! Tu madre Carmen, tu esposo Roberto, tu hija Melisa, tus cuñados y cuñadas y familias en Argentina y EE.UU.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa