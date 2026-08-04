SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIENAU, Jacqueline, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida y única Jackie. Su amor, su fortaleza y los recuerdos compartidos permanecerán para siempre en nuestros corazones. Su familia: Sergio, Ricardo, Silvia, Crissy, Juano, Sol, Tommy, Charlie, Alex, Olivia, Nico, Julia, Johnny, Elsa, Sole y Jaime. Sus restos serán despedidos hoy, a las 11.30, en Jardín de Paz.

✝ LIENAU de OHANESSIAN, Jacqueline, (Jackie). - Sus suegros Cristina y Sergio Ohanessian, sus cuñados Ana y Javier Bourdieu y su sobrina Felicitas se despiden con gran dolor de su querida Jackie.

✝ LIENAU, Jacqueline (Jackie), q.e.p.d. - Acompañamos con mucho cariño a Crissy, Juano, Sol y Tommy en este triste momento. Los abrazamos y rezamos por todos ustedes. Charlie, Vicky, Mechi, Carlitos y Urbano.

✝ LIENAU, Jacqueline (Jackie). - Mónica, Patrick, Florencia y Tomás Binder despiden con mucho dolor a Jackie, una muy querida y luminosa persona, y acompañan a su familia con enorme cariño en este triste momento.

LIENAU, Jacqueline (Jackie), q.e.p.d. - Amiga incondicional, fuiste una inmensa alegría en nuestras vidas. Gracias por tantos años de amor, risas y recuerdos compartidos. Hasta que nos volvamos a encontrar. Tus amigas de siempre, Ceci, Mary, Ile y Lore, junto a nuestros maridos y familias.

✝ LIENAU, Jacqueline (Jackie), q.e.p.d. - Marti, Sebas, Val, Bura y Flia. acompañan con profundo pesar a Crissy y a toda su familia. Que el amor vivido, la fuerza de los recuerdos y su espíritu les den paz y fortaleza.

LIENAU, Jacqueline q.e.p.d. - La familia argentina de Nueva York, Alejo, Carla, Conz, Fede, Pau, Pablo, Rafa, Nacho y Tati acompañamos a Charlie y a toda su familia. Jackie era un personaje único y entrañable y vivirá para siempre en nuestros corazones. Te amamos hasta lo de Chiqui.

LIENAU, Jacqueline, q.e.p.d. - Allison, Pablo, Florencio, y Valerio acompañan a Charlie y toda la familia Lienau. No hay palabras. Jackie fue y será una luz en este mundo. Los amamos y estamos siempre.

LIENAU, Jacqueline, (Jackie). - Sus amigas del colegio despiden con muchísimo amor a su inigualable, alegre, luminosa y queridísima Jackie.

LIENAU, Jacqueline, (Jackie), q.e.p.d. - Conz, Zach y sus hijos Ozzy, Ruby y Luna Preti Hefferen acompañan a Charlie, Crissy, Ricardo y sus familias. Estamos muy cerca aún en la distancia. Los queremos.

✝ LIENAU, Jacqueline, (Jackie), q.e.p.d. - Carlitos y Mini Scarpati, sus hijos: Luchi, Fede y Nicole acompañan a Ricardo, Sergio y a toda la familia con mucho cariño.

✝ LIENAU de OHANESSIAN, Jacqueline, (Jackie). - El personal de Laboratorios Aviar S.A. acompaña a la familia Ohanessian en este triste momento.

Avisos fúnebres

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