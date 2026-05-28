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LINARI, Néstor O.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LINARI, Néstor O. (Chiche), q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Su esposa Yoli Flores de Linari, sus hijos Manuela y Federico, Alejandra y Darío y sus nietos Allegra, Pedro y Ana participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LINARI, Néstor (Chiche). - Hombre de fe, lector crítico y padre amado de nuestra amiga y tía, Manu. Descansa en paz. Equipo B.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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