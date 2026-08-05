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LINEAU, Jacqueline
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LINEAU, Jacqueline (Jackie), q.e.p.d. - Kari y Bernardo Ballero despiden a Jackie con mucho dolor y abrazan a Sergio en este momento. Gracias Jackie, por enseñarnos tanto en tan poco tiempo.
✝ LINEAU, Jacqueline, q.e.p.d. - Despedimos con inmenso cariño a nuestra querida querida Jackie guardando en nuestros corazones los momentos vividos llenos de alegría. Acompañamos a Ricardo y familia en este triste momento. Familia Cochella.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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