SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LINEAU, Jacqueline (Jackie), q.e.p.d. - Kari y Bernardo Ballero despiden a Jackie con mucho dolor y abrazan a Sergio en este momento. Gracias Jackie, por enseñarnos tanto en tan poco tiempo.

✝ LINEAU, Jacqueline, q.e.p.d. - Despedimos con inmenso cariño a nuestra querida querida Jackie guardando en nuestros corazones los momentos vividos llenos de alegría. Acompañamos a Ricardo y familia en este triste momento. Familia Cochella.

Avisos fúnebres

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