LA NACION

LISSARRAGUE, Juan Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Los integrantes de la mesa de los lunes de CUBA despiden con enorme tristeza a Juan Manuel, ejemplo de solidaridad y compromiso. Luis Ugarte, José M. White, Adrián Peres, José M. Cafferata, Jorge Villar, Marcelo de Elizalde, Eduardo Ottolenghi, Daniel Bracht, Raúl Lissarrague, Eugenio Holmberg, Guillermo Fernández del Casal, Ricardo Mase, Alfredo Boly, Claudio Teloni, José M. Fernández Miranda y Domingo Segura.

LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Siempre recordaré tu bondad y simpatía querido Juanma. Un abrazo a Silvia y las chicas. Ana Sánchez Lahoz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, Carl Rinsch fue condenado por estafar a Netflix
    1

    Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix

  2. Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y criticó a Adorni
    2

    Guillermo Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y dijo: “No sé si Adorni era idóneo”

  3. Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026
    3

    Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026

  4. La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina
    4

    La Justicia anuló un DNU de Milei que dio facultades a Migraciones para otorgar la ciudadanía argentina