SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Los integrantes de la mesa de los lunes de CUBA despiden con enorme tristeza a Juan Manuel, ejemplo de solidaridad y compromiso. Luis Ugarte, José M. White, Adrián Peres, José M. Cafferata, Jorge Villar, Marcelo de Elizalde, Eduardo Ottolenghi, Daniel Bracht, Raúl Lissarrague, Eugenio Holmberg, Guillermo Fernández del Casal, Ricardo Mase, Alfredo Boly, Claudio Teloni, José M. Fernández Miranda y Domingo Segura.

✝ LISSARRAGUE, Juan Manuel. - Siempre recordaré tu bondad y simpatía querido Juanma. Un abrazo a Silvia y las chicas. Ana Sánchez Lahoz.

Avisos fúnebres

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