SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LITTERIO, Liliana Hebe, q.e.p.d. falleció el 7-10-2026. - La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, expresa su profundo pesar por su fallecimiento y acompaña a su esposo Héctor Guisado y familia rogando una oración en su memoria

✝ LITTERIO, Liliana Hebe. - Gabriela A. Vázquez y Enrique Catani, lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo Héctor Guisado, a su hijo Tomás y a toda la familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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