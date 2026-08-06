SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ LITVAK, José Daniel, Z.L. - Los socios y colaboradores de RSM Argentina participan con profunda tristeza el fallecimiento de José. Acompañamos a su hijo Nicolás y familia en este doloroso momento, rogando una oración por la elevación de su alma.

✡ LITVAK, José Daniel, falleció el 2-8-2026. - Jorge Gebhardt despide a su querido amigo y colega y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa