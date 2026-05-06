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LIVINGSTON, Roberto A.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LIVINGSTON, Roberto A., q.e.p.d., falleció el 3-5-2026, a los 89 años. - Su esposa Patricia de la Torre, sus hijos Roberto, Alejandro, Carolina y Fernando, hijos políticos, nietos y demás deudos participan con profundo dolor su fallecimiento.
✝ LIVINGSTON, Roberto, q.e.p.d. - María Rosa Méndez Huergo de Barry, hijos y nietos despiden a Bob con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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