SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIVINGSTON, Roberto A., q.e.p.d., falleció el 3-5-2026, a los 89 años. - Su esposa Patricia de la Torre, sus hijos Roberto, Alejandro, Carolina y Fernando, hijos políticos, nietos y demás deudos participan con profundo dolor su fallecimiento.

✝ LIVINGSTON, Roberto, q.e.p.d. - María Rosa Méndez Huergo de Barry, hijos y nietos despiden a Bob con todo cariño.

Avisos fúnebres

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