SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIVINGSTON, Roberto. - Sentimos enormemente el fallecimiento del amigo incondicional. Acompañamos a la familia con todo nuestro afecto. Aurora y Gastón Burucúa, hijos y nietos.

✝ LIVINGSTON, Roberto A., q.e.p.d. - Federico de la Barra y Mónica de la Torre, hijos y nietos lo despiden con mucho amor y tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa