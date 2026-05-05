LA NACION

LIVINGSTON, Roberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LIVINGSTON, Roberto. - Sentimos enormemente el fallecimiento del amigo incondicional. Acompañamos a la familia con todo nuestro afecto. Aurora y Gastón Burucúa, hijos y nietos.

LIVINGSTON, Roberto A., q.e.p.d. - Federico de la Barra y Mónica de la Torre, hijos y nietos lo despiden con mucho amor y tristeza.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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