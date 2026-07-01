SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LIVINI, Franco Alfredo, 29-6-2026. - Babbush: tu hija María Claudia, con Pablo, tu nieto Francisco, tu bisnieto Augusto te despedimos con inmenso amor y gratitud. Abrazamos a Alicia, Macó y Eugenia y sus familias.

✝ LIVINI, Franco Alfredo, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El presidente del consejo directivo de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano, Aldo Brunetta, y los señores consejeros Eduardo Tarditi, Marcelo Marchetti, César Alarcón, Giorgio Alliata di Montereale, Daniel Artana, Carlos Felices, Alexander Kruszewski, Atilio Migues, Renato Montefiore y Mónica Vallarino Gancia despiden con profunda tristeza a su presidente honorario vitalicio, quien integró durante 40 años el consejo directivo con una destacada trayectoria y méritos en favor de la institución.

✝ LIVINI, Franco Alfredo, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - La dirección médica, la dirección de gestión junto al cuerpo médico profesional y todos los colaboradores de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su presidente honorario. Agradecen su entrega incondicional y acompañan a la familia en este triste momento.

✝ LIVINI, Franco Alfredo, q.e.p.d., falleció el 29-6-2026. - El consejo de administración; el presidente, Aldo Brunetta; el rector, Diego Faingold, el consejo superior, el consejo académico asesor, el cuerpo docente, colaboradores y alumnos de la Fundación Instituto Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano despiden con profunda tristeza a su vicepresidente y cofundador. Agradecen su generosa dedicación a quien formó parte de los cimientos de esta institución. La comunidad de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires rinde homenaje a su memoria con gratitud eterna y acompaña a su esposa, hijas y familiares en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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