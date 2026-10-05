SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LLORENTE, José Antonio. - Sus sobrinos Gaona Llorente acompañan a sus primos con enorme cariño, celebrando la vida de tío Pepe y su ejemplo que ha dejado en todos nosotros.

✝ LLORENTE, José Antonio, falleció el 3-10-2026. - Martha Lahitte de Segon, sus hijos, nietos y bisnietos despiden con tristeza al querido Pepe a quien recordaremos con mucho cariño por su generosidad, bondad y hombre de bien. Acompañamos a sus hijos y toda la familia Llorente con nuestras oraciones.

✝ LLORENTE , José Antonio. - Horacio y Nuchy Arana lo despiden con cariño y agradecimiento.

✝ LLORENTE, José Antonio (Pepe). - Los Llorente Zubizarreta, Julio y María, Eduardo y María Cruz, Jorge y Mercedes y Magdalena, hijos y nietos participan el fallecimiento del querido Pepe y acompañan a toda la familia en estos tristes momentos.

✝ LLORENTE, José Antonio. - Ivan L. O¨Farrell SRL, con sus representantes, participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia Llorente.

✝ LLORENTE, José Antonio. - Pancho O¨Farrell acompaña a José (Chino), Nico y toda la familia Llorente, despidiendo al tío Pepe.

✝ LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - Hernán y Meme Pueyrredon y familia despiden a Pepe con mucho cariño, agradeciéndole siempre su ejemplo y alegría.

✝ LLORENTE, José Antonio, q.e.p.d. - Moro Hue S.A. acompaña a Andy y a toda la familia Llorente y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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