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LOBAIZA, Humberto José Román
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOBAIZA, Humberto José Román, coronel (R), q.e.p.d., falleció el 17-5-2026. - Promoción 79 CMN participa el fallecimiento de su compañero y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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