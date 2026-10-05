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LOBOS, María Magdalena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby). - María Marta Larguía, Inés y Ernesto de Bary y Cristina Larguía, con mucha tristeza y lindísimos recuerdos de Baby, acompañan a su familia.
✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby). - Sus primos Avellaneda Duhau despiden a Baby y acompañan a sus hijos con cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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