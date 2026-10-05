LOBOS, María Magdalena

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby). - María Marta Larguía, Inés y Ernesto de Bary y Cristina Larguía, con mucha tristeza y lindísimos recuerdos de Baby, acompañan a su familia.

✝ LOBOS de COSTA PAZ, María Magdalena (Baby). - Sus primos Avellaneda Duhau despiden a Baby y acompañan a sus hijos con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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