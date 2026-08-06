LOISI, Irma Lucrecia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOISI de MARTON, Irma Lucrecia q.e.p.d., falleció el 4-8-2026. - Sus hijos María Alejandra Marton, Javier G. Marton y Enriqueta E. Lezica y sus nietos Juan Marton Lezica y Olivia Marton Lezica participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán velados el 6-8-2026, a partir de las 9.30 hs., en el Cementerio Parque Memorial y el responso se oficiará en la capilla a las 11.30.

✝ LOISI de MARTON, Irma Lucrecia, q.e.p.d., falleció el 4-8-2026. - El grupo FV S.A. lamenta mucho su fallecimiento y acompaña a la familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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