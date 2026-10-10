SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LOMBARDO, Mauricio. - Facundo Belocopitt despide con enorme tristeza a Mauricio, a quien recordará siempre con mucho afecto. Acompaña a su familia en este doloroso momento.

LOMBARDO, Mauricio. - Claudio Belocopitt despide con profundo pesar a Mauricio y acompaña con mucho afecto a su familia en este triste momento.

LOMBARDO, Mauricio. - El equipo de Swiss Medical despide con profundo dolor a Mauricio, a quien recordará siempre con enorme afecto y gratitud. Acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa