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LOPATIN, Alejo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LOPATIN, Alejo, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a Alejo y acompañamos con cariño a nuestros amigos Pirincho y Elisa. Justo Solsona y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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