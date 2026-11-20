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LOPENA, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LOPENA, Carlos, q.e.p.d. - Estudio Grispo Abogados acompaña con profundo pesar a su socia la Dra. Marcela Lopena y Flia. en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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