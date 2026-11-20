SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOPENA, Carlos, q.e.p.d. - Estudio Grispo Abogados acompaña con profundo pesar a su socia la Dra. Marcela Lopena y Flia. en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa