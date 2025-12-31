1
LOPEZ AUFRANC, Javier
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LOPEZ AUFRANC, Javier, 30-12-2025. - Villa Juncal le da un cálido adiós, deseándole a sus familiares y allegados un afectuoso consuelo.
† LÓPEZ AUFRANC, Javier. - Von y Malala, María, Coco, Tepi y Pía von Stecher abrazan a Paddy y a todos los López con mucho cariño.
† LÓPEZ AUFRANC, Javier. - Tus sobrinas Victoria y Magdalena Asseff von Stecher y familia te recordarán siempre.
† LOPEZ AUFRANC, Javier, q.e.p.d. - Silvia y Miguel Iturbe, hijos y nietos, acompañan a Paddy, los chicos y familias con el cariño de siempre.
LA NACION
