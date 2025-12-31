SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LOPEZ AUFRANC, Javier, 30-12-2025. - Villa Juncal le da un cálido adiós, deseándole a sus familiares y allegados un afectuoso consuelo.

† LÓPEZ AUFRANC, Javier. - Von y Malala, María, Coco, Tepi y Pía von Stecher abrazan a Paddy y a todos los López con mucho cariño.

† LÓPEZ AUFRANC, Javier. - Tus sobrinas Victoria y Magdalena Asseff von Stecher y familia te recordarán siempre.

† LOPEZ AUFRANC, Javier, q.e.p.d. - Silvia y Miguel Iturbe, hijos y nietos, acompañan a Paddy, los chicos y familias con el cariño de siempre.

