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LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Martín
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Martín, partió el 26-8-2026. - Con profundo dolor despedimos a Martín, celebrando su vida. Su esposa Nily, sus hijos Ian y Uriel, su madre Patricia, su hermano Diego, su tía Manuela, sus tíos segundos, sus sobrinos, sus primos hermanos, sus cuñados, sus amigos, compañeros y demás familiares lo tendremos presente para siempre en nuestros corazones y nuestros recuerdos.
Aviso publicado en la edición impresa
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