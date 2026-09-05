SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LOPEZ IÑIGO, Eduardo Daniel, Cnel. (R), q.e.p.d., Fall. el 3-9-2026. - La Fundación Oíd Mortales y colaboradores acompañan a su secretario Jorge Aníbal Lopez Iñigo y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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