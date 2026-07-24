1
LÓPEZ YOLI, Irma Ignacia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LÓPEZ YOLI, Irma Ignacia (Mimi), q.e.p.d. - Sus hijos Tomás y Nadia, Germán, Sofía, Francisco y Pablo, su nieta Delfina y Atilio Krenn la despiden con mucho cariño. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Cómo comer un pez de 900 kilos? Estas orcas eligen pulverizarlo
- 3
Ciudadanía italiana: una decisión judicial renueva las esperanzas para miles de argentinos
- 4
Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”