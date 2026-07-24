SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LÓPEZ YOLI, Irma Ignacia (Mimi), q.e.p.d. - Sus hijos Tomás y Nadia, Germán, Sofía, Francisco y Pablo, su nieta Delfina y Atilio Krenn la despiden con mucho cariño. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa