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LÓPEZ YOLI, Irma Ignacia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LÓPEZ YOLI, Irma Ignacia (Mimi), q.e.p.d. - Sus hijos Tomás y Nadia, Germán, Sofía, Francisco y Pablo, su nieta Delfina y Atilio Krenn la despiden con mucho cariño. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

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